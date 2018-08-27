Томский Росприроднадзор выявил превышение выброса загрязняющих веществ на Межениновской птицефабрике

Томский Обзор / Фото: 27 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Управление Росприроднадзора по Томской области в ходе внеплановой проверки выявило экологические нарушения на ООО «Межениновская птицефабрика» (входит в агрохолдинг «Сибирский премьер»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В цехе N3 птицефабрики, который располагается поселке Копылово, для десяти труб (вентиляционных отверстий — прим.ред.) выявлено превышение по выбросу ряда загрязняющих веществ», — сказал представитель ведомства.

Так, по его данным, отобранные пробы показали превышение выброса пыли, аммиака, сероводорода, метана, метанола, фенола, этилформиата, пропаналя, гексановой кислоты, диметилсульфида, метантиола, метиламина, микроорганизмов и микроорганизмов-продуцентов.

Кроме того, проверка показала, что для трех вентиляционных отверстий цеха не установлены нормативы по выбросу загрязняющих веществ.

«Далее по акту проверки будет составлен протокол по ч.1, 2 ст.8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха), в котором будут отражены точные данные по нарушениям. Мы ожидаем, что предприятие попытается обжаловать привлечение к административной ответственности», — добавили в ведомстве.

В свою очередь пресс-служба регионального управления Россельхознадзора сообщает, что ведомство в ходе проверки по жалобам местных жителей на неприятный запах с территории, где расположена птицефабрика, не выявило нарушения земельного законодательства.

На птицефабрике агентству «Интерфакс-Сибирь» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

ООО «Межениновская птицефабрика» — один из крупнейших производителей мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 250 наименований. Продукция птицефабрики представлена в Томской области, а также поставляется в Новосибирскую, Иркутскую и Кемеровскую области, Красноярский и Алтайский края.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», совладельцами ООО «Межениновская птицефабрика» являются ее гендиректор Федор Халецкий (10% долей), а также Владимир Хорошилов (26,26%), Элина Ладыченко (30%), Андрей Чуркин (33,74%). Выручка компании в 2017 году составила 4,583 млрд рублей, чистая прибыль — 764,418 млн рублей.

Агрохолдинг «Сибирский премьер» включает несколько крупных предприятий в Сибири: ООО «Межениновская птицефабрика», ООО «Новосибирская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Евсинская», ЗАО «Агрофирма Лебедевская», ООО «Каменская птицефабрика» и другие. Вертикально интегрированное производство включает цепочку от выращивания зерновых для производства комбикормов до реализации готовой продукции. Предприятия холдинга производят мясо цыплят-бройлеров, колбасную продукцию, рубленые и тестовые полуфабрикаты, молочную продукцию, яйцо и муку.

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