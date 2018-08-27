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Томский Росприроднадзор выявил превышение выброса загрязняющих веществ на Межениновской птицефабрике

Томские новости, Экология, загрязнение запах вонь Межениновская прицефабрика Томский Росприроднадзор выявил превышение выброса загрязняющих веществ на Межениновской птицефабрике

Управление Росприроднадзора по Томской области в ходе внеплановой проверки выявило экологические нарушения на ООО «Межениновская птицефабрика» (входит в агрохолдинг «Сибирский премьер»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В цехе N3 птицефабрики, который располагается поселке Копылово, для десяти труб (вентиляционных отверстий — прим.ред.) выявлено превышение по выбросу ряда загрязняющих веществ», — сказал представитель ведомства.

Так, по его данным, отобранные пробы показали превышение выброса пыли, аммиака, сероводорода, метана, метанола, фенола, этилформиата, пропаналя, гексановой кислоты, диметилсульфида, метантиола, метиламина, микроорганизмов и микроорганизмов-продуцентов.

Кроме того, проверка показала, что для трех вентиляционных отверстий цеха не установлены нормативы по выбросу загрязняющих веществ.

«Далее по акту проверки будет составлен протокол по ч.1, 2 ст.8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха), в котором будут отражены точные данные по нарушениям. Мы ожидаем, что предприятие попытается обжаловать привлечение к административной ответственности», — добавили в ведомстве.

В свою очередь пресс-служба регионального управления Россельхознадзора сообщает, что ведомство в ходе проверки по жалобам местных жителей на неприятный запах с территории, где расположена птицефабрика, не выявило нарушения земельного законодательства.

На птицефабрике агентству «Интерфакс-Сибирь» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

ООО «Межениновская птицефабрика» — один из крупнейших производителей мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 250 наименований. Продукция птицефабрики представлена в Томской области, а также поставляется в Новосибирскую, Иркутскую и Кемеровскую области, Красноярский и Алтайский края.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», совладельцами ООО «Межениновская птицефабрика» являются ее гендиректор Федор Халецкий (10% долей), а также Владимир Хорошилов (26,26%), Элина Ладыченко (30%), Андрей Чуркин (33,74%). Выручка компании в 2017 году составила 4,583 млрд рублей, чистая прибыль — 764,418 млн рублей.

Агрохолдинг «Сибирский премьер» включает несколько крупных предприятий в Сибири: ООО «Межениновская птицефабрика», ООО «Новосибирская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Евсинская», ЗАО «Агрофирма Лебедевская», ООО «Каменская птицефабрика» и другие. Вертикально интегрированное производство включает цепочку от выращивания зерновых для производства комбикормов до реализации готовой продукции. Предприятия холдинга производят мясо цыплят-бройлеров, колбасную продукцию, рубленые и тестовые полуфабрикаты, молочную продукцию, яйцо и муку.

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