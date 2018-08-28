В Томске высадили сирень на проспекте Кирова (ФОТО)
Две тысячи саженцев сирени были высажены на проспекте Кирова от ул. Красноармейской до ул. Вершинина, что стало одним из этапов озеленения бульвара, сообщает пресс-служба мэрии.
Озеленение бульвара в центральной части Томска выполняют в рамках проекта благоустройства «Формирование комфортной городской среды». Наряду с работами по озеленению подрядчик продолжает укладывать декоративную плитку в пешеходной зоне, монтирует систему освещения, в ближайшее время будет устанавливать садовые диваны, скамейки, урны, вазоны.
На сегодня работы по благоустройству бульвара выполнены на 71%.
Также, неделю назад более 50 сибирских елей украсили бульвар от ул. Белинского до ул. Вершинина и в районе Аллеи геологов. Всего контракт предусматривает посадку почти 420 саженцев сибирской ели, рябины, липы и 7 тысяч саженцев сирени.
Фото: Виктория Пыпина