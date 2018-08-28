В Томске высадили сирень на проспекте Кирова (ФОТО)

28 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Виктория Пыпина

Две тысячи саженцев сирени были высажены на проспекте Кирова от ул. Красноармейской до ул. Вершинина, что стало одним из этапов озеленения бульвара, сообщает пресс-служба мэрии.

Озеленение бульвара в центральной части Томска выполняют в рамках проекта благоустройства «Формирование комфортной городской среды». Наряду с работами по озеленению подрядчик продолжает укладывать декоративную плитку в пешеходной зоне, монтирует систему освещения, в ближайшее время будет устанавливать садовые диваны, скамейки, урны, вазоны.

На сегодня работы по благоустройству бульвара выполнены на 71%.

Также, неделю назад более 50 сибирских елей украсили бульвар от ул. Белинского до ул. Вершинина и в районе Аллеи геологов. Всего контракт предусматривает посадку почти 420 саженцев сибирской ели, рябины, липы и 7 тысяч саженцев сирени.

Фото: Виктория Пыпина

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