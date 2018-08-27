В Томске закрыли интернет-магазин по продаже наркотиков

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские пресекли деятельность интернет-магазина, через который злоумышленники продавали синтетические наркотики, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, противоправную деятельностью занимались 4 человека: женщина и трое мужчин. Женщина являлась организатором интернет-магазина, мужчины были операторами и распространителями запрещенных веществ. При этом соблюдались меры конспирации: наркотики распространялись бесконтактным способом с помощью тайников, а расчеты за их приобретение осуществлялись через электронные платежные системы.

Во время обыска у задержанных нашли около 70 граммов синтетических наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

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