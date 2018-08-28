В Университетской роще появится памятник основателям ТГУ

Решение об установке памятника приняли сегодня депутаты городской Думы. Монумент планируется открыть в честь 140-летия с момента учреждения первого университета в Сибири, сообщает пресс-служба мэрии.

Именно по настоянию доктора медицины, профессора В.М. Флоринского великий князь Константин Николаевич распорядился образовать при Министерстве народного просвещения комиссию для избрания города, в котором будет располагаться вуз.

Впоследствии комиссия отдала предпочтение Томску. Вместе с Д.И. Менделеевым ученый разрабатывал проекты помещений главного университетского корпуса и других зданий. При участии этих видных деятелей прошли и первые назначения профессоров Томского университета.

Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке берет на себя Томский государственный университет.

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