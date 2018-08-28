В Томске прошел третий «Изумрудный карнавал» (ФОТО)
В минувшее воскресенье, 26 августа, в Городском саду Томска третий «Изумрудный карнавал».
Темой карнавала стал слоган «Мечты сбываются», а главным героем и одним из центральных персонажей сказки стал пес Татошка. Выбор главного героя карнавала, связан с годом собаки. 14 команд в костюмах разных сказок, прошли вдоль улицы Советской, переулка Спортивного и по периметру Городского сада.
Праздничное шествие началось в 14:00. После него состоялись представление творческих визиток командами на главной сцене и праздничный концерт.
По итогам карнавала первое место заняла команда «Собачники». Ей достался сертификат на 50 тыс. рублей.
Средства в рамках проведения мероприятия, будут потрачены на благоустройство приюта для животных.
Фото: Анастасия Плотникова