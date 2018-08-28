Томичи заняли призовые места на конкурсе профессионального мастерства «Газпром нефти»

28 августа 2018 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Сотрудники «Газпромнефть-Востока» заняли восемь призовых мест в конкурсе блока разведки и добычи «Газпром нефти» «Лучший по профессии», что позволило предприятию войти в тройку призеров в общем зачете среди «дочек» компании.

Конкурс профессионального мастерства прошел в августе на базе организации «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Мероприятие собрало 113 участников из 12 добывающих предприятий «Газпром нефти», в том числе 11 работников «Газпромнефть-Востока», выступивших во всех 10 номинациях конкурса. Профессиональные соревнования продолжались два дня и включали в себя практическую и теоретическую части.

По итогам конкурса представители «Газпромнефть-Востока» заняли восемь призовых мест, из них три первых, четыре вторых и одно третье. Особым предметом гордости для компании стала победа томича Александра Конакова в номинации «Оператор по добыче нефти и газа». Эта рабочая профессия является одной из важнейших для нефтедобывающего предприятия, и победа в ней наиболее почетна.

«Газпромнефть-Восток» дает возможность нашим специалистам приобретать новые компетенции и постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень за счет участия в реализации высокотехнологичных и инновационных проектов. На предприятии работает система наставничества, приветствуется рационализаторское движение. Все это позволяет нашим сотрудникам достойно выступать в конкурсах профессионального мастерства, неизменно добиваясь высоких результатов», – прокомментировала Юлия Минина, начальник управления по работе с персоналом «Газпромнефть-Востока».

«Тем, кто в следующем году будет выступать на конкурсе, хотел бы посоветовать две вещи: не лениться и не очень рассчитывать на везение. Я учил теорию по 4-6 часов в сутки на протяжении месяца, до мелочей оттачивал практические задания. Я на 99% был уверен в себе, и только один процент оставил удаче, потому что в серьезном деле должен быть серьезный расчет», – сказал Александр Конаков, оператор по добыче нефти и газа Западно-Лугинецкого месторождения «Газпромнефть-Востока».



«Газпромнефть-Восток» участвует в конкурсах профессионального мастерства с 2010 года. За это время сотрудники предприятия 24 раза занимали призовые места.

Конкурс проходит по следующим номинациям: оператор по добыче нефти и газа, оператор обезвоживающей и обессоливающей установок, оператор товарный, машинист технологических насосов, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт, машинист технологических компрессоров, лаборант химического анализа, трубопроводчик линейный, оператор технологических установок.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Тэги/темы: