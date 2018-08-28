Сентябрьский календарь: Suzuki без крышки с утками
В рамках проекта, посвященного году Японии в России, Томский областной краеведческий музей выпустил настенный календарь с подлинникам из своей Восточной коллекции.
В ее японской части есть монеты, старинный доспех самуря, культовые скульптуры, фарфор, мебель, панно и картины. В рамках проекта в 2018 году многие из этих артефактов можно будет увидеть на тематической экспозиции в музее.
В очередном выпуске рассказываем о японском фарфоровом чайнике, которому посвящена сентябрьская страница календаря.
Этот 20-сантиметровый чайник поступил в музей в 1920-е годы. Он изготовлен из сероватого фарфора, покрыт глазурью и расписан красками и золотом.
Интересно, что на чайнике есть клеймо фирмы «Судзуки», которым маркировались ее изделия 1950-х годов, тогда как экспонат приехал в Томск на три десятилетия раньше.
К слову, в музее с ним произошла еще одна история. Изначально чайник числился как утративший крышку. Однако позже её обнаружили записанной как отдельный предмет.
На чайнике изображены утки, которые являются символом брака и супружеской верности в Юго-Восточной Азии, поскольку летают парами. В японской же поэзии утки также ассоциируются с влюбленными и зимним сезоном.