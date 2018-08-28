Сентябрьский календарь: Suzuki без крышки с утками

28 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей им. Б.М.Шатилова

В рамках проекта, посвященного году Японии в России, Томский областной краеведческий музей выпустил настенный календарь с подлинникам из своей Восточной коллекции.

В ее японской части есть монеты, старинный доспех самуря, культовые скульптуры, фарфор, мебель, панно и картины. В рамках проекта в 2018 году многие из этих артефактов можно будет увидеть на тематической экспозиции в музее.

В очередном выпуске рассказываем о японском фарфоровом чайнике, которому посвящена сентябрьская страница календаря.

Этот 20-сантиметровый чайник поступил в музей в 1920-е годы. Он изготовлен из сероватого фарфора, покрыт глазурью и расписан красками и золотом.

Интересно, что на чайнике есть клеймо фирмы «Судзуки», которым маркировались ее изделия 1950-х годов, тогда как экспонат приехал в Томск на три десятилетия раньше.

К слову, в музее с ним произошла еще одна история. Изначально чайник числился как утративший крышку. Однако позже её обнаружили записанной как отдельный предмет.

На чайнике изображены утки, которые являются символом брака и супружеской верности в Юго-Восточной Азии, поскольку летают парами. В японской же поэзии утки также ассоциируются с влюбленными и зимним сезоном.

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