В Томске открывается первый класс для детей с аутизмом, работающий по новой системе

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Общеобразовательная школа №34 в Томске с нового учебного года открывает инклюзивный ресурсный класс для детей с аутизмом, работающий по новой программе, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя начальника департамента образования горадминистрации Ирину Швайко.

«Ресурсный класс имеет необходимое оборудование, зону релаксации, дефектолога, логопеда, психологов. Цель такого класса — облегчить переход ребенка с аутизмом в общеобразовательный класс. Если ребенок с аутизмом устал и не может в конкретный момент учиться с остальными ребятами, то его временно возвращают в ресурсный класс, где с ним опять работают несколько специалистов», — сказала Ирина Швайко.

В свою очередь директор школы №34 Владимир Антипин подчеркнул, что для корректного отношения к ученикам с аутизмом со стороны других детей образовательное учреждение несколько лет ведет усиленную работу.

«Мы постоянно проводим специальные родительские собрания, через классных руководителей доносим информацию об аутизме до школьников, выпускаем памятки для учеников. В результате дети у нас на учеников с аутизмом пальцами не показывают, они понимают, что не надо смотреть на таких детей, как на каких-то зверьков», — отметил А.Антипин.

По данным горадминистрации, в настоящее время в школах Томска обучаются 177 детей с аутизмом.

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