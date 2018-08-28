Горячая вода появилась в 2446 многоквартирных домах Томска

28 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба «Томскводоканала»

В 2446 многоквартирных домах Томска возобновлена подача горячей воды после ремонта тепломагистралей. Cегодня ресурсоснабжающая организация продолжает ремонт сетей на 356 домах, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сроки подачи горячей воды превышены по 154 адресам. Большинство этих домов расположены в районе ул. Никитина и в Кировском районе на участках ул. Елизаровых, Осипенко, Котовского, Нахимова, Красноармейская.

На участках этих улиц бригады АО «Томск РТС» с превышением сроков ведут ремонт тепломагистралей.

Отметим, ресурсоснабжающая организация, а также УК и ТСЖ должны вернуть горячую воду в квартиры томичей до 7 сентября.

В 2018 году администрация Томска направила в департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области материалы по 71 многоквартирному дому, где не были выдержаны сроки отключения горячей воды, из них на 44 участках тепломагистралей по вине АО «Томск РТС», на 27 участках – по вине ТСЖ и управляющих компаний. Меры административной ответственности будут определены после проверочных мероприятий.

Кроме того, специалисты департамента городского хозяйства регулярно передают в прокуратуру информацию о компаниях, виновных в несвоевременной подаче горячей воды в дома томичей. После рассмотрения каждого случая, указанные органы вправе назначить административное наказание.

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