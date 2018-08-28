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Мэр Томска предложил ужесточить ответственность за превышение сроков ремонта теплосетей

Томские новости, ЖКХ, штрафы ремонт теплосетей отключение горячей воды Мэр Томска предложил ужесточить ответственность за превышение сроков ремонта теплосетей

Мэр Томска Иван Кляйн предложил вернуться к обсуждению его инициативы по внесению изменений в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Об этом глава города сообщил на общем собрании Думы, передает пресс-служба мэрии.

«Сегодня штрафы за нарушение сроков ремонта минимальные, предлагаю ужесточить их. Если руководители ресурсоснабжающих кампаний будут платить не 5-10, а 250 тысяч рублей штрафов, это позволит избежать таких ситуаций, как по улице Никитина в этом году, где сначала нам обещали закончить ремонт 5 августа, потом 15, потом 25, но воз и ныне там. А нам 1 сентября открывать там школу», - возмутился мэр.

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