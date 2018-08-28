Мэр Томска предложил ужесточить ответственность за превышение сроков ремонта теплосетей

28 августа 2018 / Томский Обзор

Мэр Томска Иван Кляйн предложил вернуться к обсуждению его инициативы по внесению изменений в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Об этом глава города сообщил на общем собрании Думы, передает пресс-служба мэрии.

«Сегодня штрафы за нарушение сроков ремонта минимальные, предлагаю ужесточить их. Если руководители ресурсоснабжающих кампаний будут платить не 5-10, а 250 тысяч рублей штрафов, это позволит избежать таких ситуаций, как по улице Никитина в этом году, где сначала нам обещали закончить ремонт 5 августа, потом 15, потом 25, но воз и ныне там. А нам 1 сентября открывать там школу», - возмутился мэр.

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