Вузы должны ускорить выпуск универсальных ученых ради технологического развития России — ректор ТГУ

28 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Российским университетам следует активней готовить универсальных ученых, что будет способствовать технологическому развитию страны, считает ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Необходимо активно применять методы подготовки „героев“, которые совмещают в себе роли маркетологов и видящих научные перспективы лидеров, так как наука сегодня становится сложной диверсифицированной деятельностью», — сказал Эдуард Галажинский во время форума «Технопром-2018» в Новосибирске во вторник.

Он подчеркнул, что ранее среди всех выпускников таких «героев» было всего 3-5%, но для достижения Национальных целей развития государства до 2024 года, которые обозначены руководством страны, необходимо готовить десятки тысяч универсальных специалистов.

«Задача вузов — дать студентам возможность понять, готовы ли они связать свою жизнь с риском, со строительством бизнеса, связанного с высокотехнологичными направлениями. Мы должны создать условия для появления большого количества людей, способных творить в поле инновационно-технологического предпринимательства», — пояснил ректор ТГУ.

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