Сегодня в Томске ограничат движение на Советской и Кривой

28 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В Томске до 2 сентября будет затруднено движение автомобилей по ул. Кривая на участке от дома № 1 до дома № 9, сообщает пресс-служба мэрии.

Начиная с сегодня, 28 августа, с 20.00 до 24.00 2 сентября на этом участке будет проводиться замена трубопровода теплотрассы по ул. Кривая.

До 24.00 29 августа действует ограничение движения транспорта по ул. Советская на участке от ул. Пирогова до ул. Учебная. Здесь специалисты ведут работу по ремонту теплосети.

Томичей просят выбирать другие пути для движения.

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