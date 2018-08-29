В «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились три новых эксклюзивных киноканала

29 августа 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В новом телевизионном сезоне в «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком», которое смотрят в более чем 5 миллионах семей по всей России, начинают вещание три эксклюзивных киноканала в формате HD. Star Cinema, Star Family и BOLT круглосуточно показывают любимые фильмы и сериалы для женской, семейной и мужской аудитории соответственно. Новые на российском рынке телеканалы появились благодаря компании «Медиа Альянс», которая занимается их созданием, развитием и распространением на территории России.

Star Cinema ориентирован на женщин 25+. В центре его внимания – любовь, отношения и преодоление жизненных сложностей, повседневных и непредвиденных. Главной премьерой нового сезона станет мелодрама «Двойная жизнь» с Екатериной Волковой и Валерием Николаевым в главных ролях. Героиня сериала испытывает шок, когда узнает, что у ее погибшего мужа была вторая семья, и не может смириться с изменой любимого даже после его смерти. В лирической комедии «Золушка.ru» юной провинциалке в исполнении Евгении Лозы предстоит начать новую жизнь в Москве, а герою мелодрамы «Отдам жену в хорошие руки», которого сыграл Григорий Антипенко, придется решать, что для него важнее – любовь к семье или внезапно вспыхнувшие чувства к молодой учительнице музыки.

Семейный канал Star Family рассчитан на зрителей старше 14 лет, он представляет фильмы и сериалы различных жанров – от исторических картин и образовательных проектов до мелодрам и триллеров. Например, героям приключенческого сериала «Остров ненужных людей», которые неожиданно оказались на необитаемом острове, предстоит узнать, кто и зачем отправил их туда. Они вынуждены противостоять опасностям, которые подстерегают их в джунглях. В сериале снялись такие известные актеры, как Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов, Александр Панкратов-Черный, Александр Робак и Павел Трубинер. Сериал «Папа напрокат» знакомит с историей матери-одиночки Ирины и ее десятилетнего сына Кирилла: мальчик принимает незнакомого мужчину за отца, а тому приходится подыгрывать, чтобы решить собственные проблемы. Главную роль исполнил мэтр отечественного кинематографа Сергей Гармаш. Проект «Отряд» с участием Игоря Лифанова наверняка придется по душе любителям сверхъестественного: герои сериала отправятся на поиски дочери губернатора и ее друзей в глухую деревню, с которой связаны странные слухи.

BOLT – канал для мужчин 25+: он предлагает широкий выбор боевиков, детективов, военных фильмов и сериалов. Авантюрная мелодрама «Жизнь и приключения Мишки Япончика» основана на самых ярких годах жизни знаменитого одесского грабителя, в котором народ видел своеобразного Робин Гуда. Роль легендарного преступника исполнил Евгений Ткачук. Драма «Шулер» рассказывает об аферисте, который в советское время пытается не слишком честными способами заработать деньги, чтобы уехать из страны. Главный герой многосерийного детектива «Метод Фрейда» работает специальным консультантом в следственном отделе прокуратуры – его сыграл блистательный Иван Охлобыстин. Раскрывая преступления, он полагается на интуицию и научные методики, воссоздает биокинетические картины событий и психофизические портреты преступников и предугадывает их действия.

«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» – это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества. На ней любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 240 телеканалов, в том числе 85 – в формате HD, около 20 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат» (включая форматы HD и 3D), а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Караоке» и др.).

Сервис «Мультискрин» предоставляет возможность смотреть ТВ и видеоконтент от «Ростелекома» на абсолютно любом экране: телевизоре (с помощью стандартной ТВ-приставки, ОТТ-приставки или приложения в Smart TV LG и Samsung), компьютере и ноутбуке (с помощью видеопортала), планшете и смартфоне (с помощью мобильного приложения). «Мультискрин» все устройства объединяет в одно пространство для просмотра контента: купил фильм на одном устройстве – а смотришь на любом другом, начал просмотр на одном устройстве – а продолжил на другом и с того же самого места. Всего к «Мультискрину» можно подключить до пяти устройств, то есть девайсы всех членов семьи.

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