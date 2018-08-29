Томский МФЦ «Мои документы» начинает выдачу биометрических загранпаспортов

Томский Обзор / Фото: 29 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В отделении МФЦ по Кировскому району (пр. Фрунзе,103-д) начинается прием заявлений на оформление и выдачу загранпаспортов гражданина РФ сроком действия десять лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В регион поступило два оборудованных комплекса, которые позволят оформить загранпаспорт нового образца в отделениях МФЦ. Новое оборудование позволяет не только сделать фотография установленного образца, но и пройти сканирование отпечатков указательных пальцев.

На данном этапе завершился монтаж оборудования в отделении МФЦ по Кировскому району. Комплекс апробирован и готов принять первых посетителей. Прием заявителей, желающих получить биометрический загранпаспорт, ведется по предварительной записи по телефону: 8-800-350-0850 (звонок бесплатный на территории всей Томской области).

Второе оборудование планируется внедрить в отделении МФЦ «Мои документы» в ЗАТО Северск по адресу пр. Коммунистический, 103.

При обращении при себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении ребенка, чек, подтверждающий факт оплаты госпошлины, загранпаспорт с истекшим сроком действия (при наличии) и военный билет (для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет).

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