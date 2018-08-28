Пьяный водитель, ранее лишенный прав, устроил ДТП с мотоблоком в Томской области

Томский Обзор / Фото: 29 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 28 августа, в Томской области столкнулись ВАЗ-21093 и мотоблок. В результате ДТП пострадал мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел около 19.10 в деревне Вавиловка Бакчарского района на ул.Центральной, 5. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте направо не справился с управлением, из-за чего ВАЗ выехал на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с мотоблоком, которым управлял 34-летний мужчина. С травмами он доставлен в больницу.

В свою очередь водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Позже его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Ранее его лишили права управления транспортными средствами. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

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