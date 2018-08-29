Региональный фонд развития промышленности заработал в Томской области

29 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

Российский фонд технологического развития (Фонд развития промышленности) и Фонд развития бизнеса Томской области подписали соглашение, которое определяет порядок взаимодействия при совместном финансировании проектов ФРП на территории региона.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, ранее губернатор Томской области и директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров подписали генеральное соглашение о сотрудничестве между регионом и фондом. В соответствии с новым соглашением, промышленные предприятия Томской области смогут привлечь на реализацию проектов совместные федерально-региональные займы от 20 до 100 миллионов рублей под 1-5 % годовых на пять лет. При этом доля финансирования от федерального фонда составит 70 %, от регионального — 30 %.

Томский губернатор Сергей Жвачкин, комментируя новое соглашение, напомнил, что финансовой поддержкой федерального Фонда развития промышленности успешно воспользовались в 2017 году ООО «Томский инструментальный завод» и АО «Сибкабель».

«С сегодняшнего дня мы сможем поддержать еще больше томских предприятий, которые обновляют производства, выпускают на рынок новые разработки, создают рабочие места с достойной заработной платой, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — До конца 2018 года в региональный фонд развития промышленности Томская область направит 28,6 миллиона рублей, финансирование со стороны федерального фонда составит 66,7 миллиона».

Тэги/темы: