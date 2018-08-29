Томский госуниверситет начнет самостоятельно присуждать ученые степени

29 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Национальному исследовательскому Томскому государственному университету права самостоятельно присуждать ученые степени. Документ опубликован на официальном сайте правительства России.

Как сообщает пресс-служба вуза, Томский государственный университет вошел в список ведущих вузов и научных институтов страны, которым разрешено самостоятельно присуждать ученые степени кандидатов и докторов наук. Такое же право получил и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Основные критерии включения научных и образовательных организаций в перечень: высокие результаты в научной и научно-технической деятельности, авторитет в вопросах подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

«Степень университета будет котироваться не только в стране, но и за рубежом, мы выходим на мировую практику, — комментирует Иван Ивонин, проректор ТГУ по научной работе. — Сейчас ведущие университеты получают право присуждать собственные ученые степени. Впереди у нас большая работа с документами: должны быть созданы положения о том, что такое собственная степень ТГУ, должны быть прописаны все процедуры. Чтобы перейти на новую систему, у ТГУ есть два года, то есть работать по новой системе мы начнем с 1 сентября 2020 года».

В ближайшее время министерство науки и высшего образования определит список направлений, по которым будут проходить защиты диссертационных работ. Далее Томский государственный университет будет готовить всю необходимую документацию и открывать собственные диссертационные советы.

Сейчас в перечень организаций, которым предоставили право присуждать ученые степени, входят 21 вуз и четыре научных института.

Напомним, в 2016 году в ТГУ было принято положение о присуждении степени PhD TSU. Претендовать на ее получение могут ученые, защитившие кандидатскую или докторскую диссертации в ТГУ или прошедшие здесь аспирантскую подготовку. 27 августа 2018 года в университете состоялась первая защита диссертации на получение степени Doctor of Philosophy ТГУ (PhD TSU) по историческим наукам. Соискателем стал выпускник аспирантуры исторического факультета, молодой ученый из Индии Суприт Сингх Сети. Он представил работу об особенностях американо-индийских отношений.

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