Голландские эксперты высоко оценили томские сыры

Томский Обзор / Фото: 29 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В рамках гастрономического фестиваля на «Празднике топора» состоялась выставка-дегустация местных ремесленных сыров. В оценке образцов приняли участие международные эксперты в сфере сыроделия — Якобус Симон Гроэн, преподаватель технологии продукции питания Клюсиус колледжа города Алкмаар, и Йитске Геертхе Велдстр, преподаватель технологии продукции питания колледжа Далтон (Нидерланды).

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на суд экспертов были представлены 13 образцов сыра, в том числе «Карфилли», «Горгонзола», «Качотта», «Камамбер», «Качокавалло», «Сибирская коза», «Мантова», «Брынза», «Рокфор», «Грюйер» от мастерской «Светоч̊ К», сыровара Владимира Большанина, компании «Сибирский формаджио», а также фермерских хозяйств Лины Михайлиной и Виктора Коршунова.

Голландские мастера были приятно удивлены ассортиментом выставки и высоко оценили качество томских сыров. Якобус Симон Гроэн отметил, что многие из представленных образцов можно экспортировать, они ни в чем не уступают европейским сырам. Сыры предпринимателя Владимира Большанина международные эксперты взяли для демонстрации студентам колледжа в Алкмааре (Нидерланды) как образцы высокого мастерства сибирских сыроделов.

Кроме того, в рамках международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» состоялось торжественное награждение победителей профессиональных конкурсов, состоявшихся в рамках межрегиональной конференции «Молочная индустрия: возможности, риски, потенциал» в Барнауле.

Напомним, что в конкурсе «Сыры Сибири – 2018» золотыми медалями в номинации «Лучшие образцы мягких сыров» наградили ИП Светлана Хандогина и ООО «Сибирский формаджио». В конкурсе «Молочные продукты Сибири – 2018» за масло сливочное «Крестьянское» серебряные медали в номинации «Лучшие образцы продукции фермерских хозяйств» получили глава фермерского хозяйства Лина Михайлина и ПСПК «Куендатский». Золотой медали в номинации «Лучшие образцы мороженого и изделий из него» удостоена компания «Эскимос».

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