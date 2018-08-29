18+
18+

В первый день сентября томичей ожидают заморозки

Томские новости, Погода и природа, Стихия в Томске и области, заморозки похолодание погода в Томске прогноз на первое сентября штормовое предупреждение оперативно В первый день сентября томичей ожидают заморозки

В субботу, 1 сентября, в Томской области ожидается похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами по области при прояснениях ожидаются заморозки 0…– 4° С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур.

Тэги/темы: