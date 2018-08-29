В первый день сентября томичей ожидают заморозки

Томский Обзор / Фото: 29 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В субботу, 1 сентября, в Томской области ожидается похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами по области при прояснениях ожидаются заморозки 0…– 4° С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур.

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