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Завтра в Томске перекроют движение по набережной Томи

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В пятницу, 31 августа, на время проведения «Чеховских пятниц» в Томске временно перекроют движение автомобилей на набережной Томи, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение будет перекрыто с 18.30 до 22.00 на следующих участках улично-дорожной сети:

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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