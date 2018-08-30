Завтра в Томске перекроют движение по набережной Томи

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В пятницу, 31 августа, на время проведения «Чеховских пятниц» в Томске временно перекроют движение автомобилей на набережной Томи, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение будет перекрыто с 18.30 до 22.00 на следующих участках улично-дорожной сети:

от пр. Ленина до ул. Набережная реки Томи;

по ул. Набережная реки Томи от пл. Ленина, 10 до пл. Ленина, 2.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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