В Томске закрыли канал изготовления и сбыта оружия

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2018 // Фото: PIxabay.com

Сотрудники УФСБ по Томской области пресекли деятельность томичей, организовавших канал незаконного изготовления и сбыта огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

Оружие подозреваемые изготавливали с января 2016 года по сентябрь 2017 в цеху одного из промпредприятий Томска. В сентябре 2017 года их задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 223 УК РФ. Во время следствия подозреваемые полностью признали вину и дали признательные показания.

Суд признал фигурантов виновными и приговорил к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в 250 тыс.рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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