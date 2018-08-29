Один погиб, двое пострадали при столкновении «Нивы» и «Газели» под Томском

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Минувшей ночью, 30 августа, на подъезде к Томску столкнулись «ВАЗ 2121 (Нива)» и «Газель», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 5.35. По предварительным данным, 71-летний водитель «Нивы», двигавшейся со стороны Новосибирска, допустил столкновение со встречной «Газелью».

В результате ДТП водитель автомобиля «Нивы» скончался на месте происшествия до приезда бригады «скорой». Водитель и пассажир автомобиля «Газели» госпитализированы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422, либо в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону: 8(3822) 795-200.

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