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«Ростелеком» на Дне томича представит возможности «Умного дома»

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«Ростелеком» на празднике «День томича» представит интеллектуальные решения «Умный дом. Безопасность» и «Умный дом. Видеонаблюдение». День города состоится восьмого сентября на Ново-Соборной площади.

Оператор организует специальную демонстрационную зону, где гости мероприятия протестируют систему для домашнего использования, в которую входят датчики протечки воды, задымления, открытия и движения, а также камеры видеонаблюдения.

«Ростелеком» развивает и внедряет цифровые продукты, которые помогают обезопасить жизнь. Благодаря таким умным решениям можно не беспокоиться о том, что происходит в квартире в ваше отсутствие и удаленно управлять домашним оборудованием с помощью мобильного телефона. На празднике мы покажем, как инновационные сервисы компании работают в реальных условиях», – говорит директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Умный дом. Безопасность» представляет собой контроллер, к которому беспроводным способом подключаются различные датчики. «Ростелеком» предлагает два варианта системы – базовый и расширенный. Базовый комплект состоит из датчиков движения, открытия окон и дверей. Если в квартире фиксируется несанкционированное вторжение, на телефон или электронную почту хозяина приходит уведомление. В расширенный комплект «Умный дом. Безопасность» дополнительно входят датчики протечки воды и задымления, которые обезопасят хозяина квартиры от коммунальных аварий. В ближайшее время перечень доступных для подключения smart-приборов будет расширен.

«Умный дом. Видеонаблюдение» состоит из IP-видеокамер, которые устанавливаются как в помещении, так и на улице. Внутренняя камера оснащена микрофоном, поэтому можно не только видеть, но и слышать, что происходит дома в отсутствие хозяина. Внешние видеокамеры способны выдерживать сложные погодные условия – температура от - 40 до + 60. Видеозаписи хранятся на защищенной облачной платформе «Ростелекома» семь дней.
Управление системой происходит через интернет в личном кабинете пользователя, в который можно зайти через приложение для мобильных устройств «Умный дом Ростелеком» или на сайте lk.smarthome.rt.ru.

Коробочные решения «Умный дом. Безопасность» жители Томской области могут приобрести в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Специалисты компании проконсультируют по вопросам настройки и установки устройств. Получить дополнительную информацию можно по бесплатному номеру 8-800-1000-800 или на сайте компании www.rt.ru.

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