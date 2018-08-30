В Томске стартовали осенние посадки деревьев и кустарников

30 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Виктория Пыпина

Мэр Томска Иван Кляйн дал старт осенним посадкам деревьев и кустарников. В акциях по озеленению принимают участие коллективы предприятий, общественные организации и неравнодушные жители.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на площади Ново-Соборной со стороны ул. Советской и пер. Томского сегодня общественники досаживали взрослые сибирские ели высотой более 3 метров в существующую аллею и вокруг памятника Воину-освободителю. На улице Никитина в посадках приняли участие педагоги новой школы «Перспектива», жители соседних домов, сотрудники расположенных здесь офисов и даже юные воспитанники частного детского сада. Все вместе они высадили 682 саженца венгерской сирени и 50 рябин.

Мэр Томска Иван Кляйн сегодня лично побывал в местах проведения акций по озеленению и поблагодарил всех томичей, которые приняли в них участие.

«Вы все большие молодцы, помогаете нам создавать зеленый защитный пояс города. В последние годы мы делаем много для того, чтобы заменять аварийные и старовозрастные деревья. В рамках всех проектов по благоустройству дворов и общественных территорий проводится оценка зеленых насаждений и вместе с жителями и экспертами принимается решение о том, нужно ли их заменять или можно сохранить, проведя обрезку. Только на проспекте Кирова высаживается 7 тыс. кустарников и более 400 крупномерных деревьев. Изгородь из 3 тыс. кустов сирени сформирована на ул. С. Лазо. Новые посадки запланированы в Михайловской роще, но там мы хотим привлечь преимущественно средства бизнеса и коллективы предприятий», - поделился градоначальник.

Мэр также добавил, что в ближайшие годы городу предстоит огромная работа в этом направлении. И без помощи коллективов предприятий, общественных организаций, молодежи и студентов власти не обойтись. «Но если каждый томич посадит хотя бы одно дерево, Томск прирастет на полмиллиона деревьев», - подчеркнул Иван Кляйн.

Этой осенью массовые посадки деревьев и кустарников в городе будут идти весь сентябрь и октябрь. В ходе субботников будут высажены деревья и кустарники во дворах и на городских общественных пространствах. Кроме того мэр поручил главам районов провести ревизию тех мест, где проводился снос аварийных деревьев и оголились участки улично-дорожной сети, чтобы в осенний период высадить там крупномерные деревья. В том числе по поручению мэра их досадят на проспекте Ленина.

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