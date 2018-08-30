В Томске изменится схема движения у школы «Перспектива» (СХЕМА)
30 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба администрации Томска
В связи с ремонтными работами проезд к ул. Никитина со стороны ул. Крылова будет закрыт закрыт, сообщает пресс-служба мэрии Томска.
К новой школе «Перспектива» на ул. Никитина, 6 во время ремонтных работ на прилегающих улицах можно пройти:
- по улице Никитина со стороны улицы Красноармейской;
- по улице Гоголя со стороны переулка Плеханова и со стороны проспекта Фрунзе.
Вход на территорию школы — через калитку у административного здания по ул. Никитина, 8б.
Доступ на территорию со стороны зданий бывшего военного училища закрыт.
Также 1 сентября томичей просят не парковать личные автомобили на участке улицы Никитина от улицы Гоголя в сторону улицы Белинского.
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