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В Томске изменится схема движения у школы «Перспектива» (СХЕМА)

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В связи с ремонтными работами проезд к ул. Никитина со стороны ул. Крылова будет закрыт закрыт, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

К новой школе «Перспектива» на ул. Никитина, 6 во время ремонтных работ на прилегающих улицах можно пройти:

Вход на территорию школы — через калитку у административного здания по ул. Никитина, 8б.

Доступ на территорию со стороны зданий бывшего военного училища закрыт.

Также 1 сентября томичей просят не парковать личные автомобили на участке улицы Никитина от улицы Гоголя в сторону улицы Белинского.

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