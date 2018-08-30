«Томскнефть» опережает планы по бурению

30 августа 2018 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Программа эксплуатационного и разведочного бурения «Томскнефти» выполняется с опережением. О производственных показателях, рекордах, новшествах в строительстве скважин рассказал начальник отдела технологий бурения Александр Серебряков.

В этом году «Томскнефть» бурит четыре разведочные скважины: на Лонтынь-Яхском, Нижне-Табаганском месторождениях, Восточно-Таловой и Западно-Игольской площадях. Три уже готовы, одна – в процессе строительства. Общий объем проходки по ним – почти 12,5 тысячи метров. Эксплуатационное и уплотняющее бурение ведется во всех регионах деятельности предприятия.

«Основные месторождения – это Крапивинское, Карайское, Игольско-Таловое, Вахское, Советское. За семь месяцев пробурено 270 тысяч метров проходки с учетом «разведок». Планируем в 2018 году пробурить 56 горизонтальных, 22 многозабойные, 26 наклонно-направленных и 1 вертикальную скважины.

Реконструкцию методом зарезки бокового ствола планируем выполнить на 50-ти скважинах. За 7 месяцев уже сделана 41, поэтому к середине октября планируем выполнить всю годовую программу», — сообщил Александр Серебряков.

Теперь бригады, работающие на зарезке боковых стволов, переведены на раздельный сервис. Это позволило решить проблему с простоями у подрядчиков, задействованных в строительстве скважин, и значительно повысить коммерческую скорость бурения. Сейчас скважины методом ЗБС строят на семь суток быстрее. Аналогичные достижения есть и в эксплуатационном бурении. На 10-ти кустовых площадках в этом году горизонтальные скважины строят конвейерным способом. Время строительства сокращено на 7-10 суток и составляет в среднем 25 дней. Поставили нефтяники и несколько рекордов.

«Пройдено 1097 метров за сутки при бурении под эксплуатационную колонну на Карайском месторождении и 396 метров за сутки при бурении горизонтального участка на Советском промысле. Достижению рекордных показателей во многом способствовало применение новых технологий. В этом году построена горизонтальная скважина с одновременным вскрытием двух продуктивных пластов. На нескольких объектах гидроразрыв пласта увеличен до 10 стадий, используются форсированные режимы бурения под эксплуатационную колонну, в конце года планируется пробурить многозабойные горизонтальные скважины с соединением двух хвостовиков по уровню TAML-2 – это международная классификация многоствольных скважин. Чем выше уровень, тем сложнее конструкция», — отметил начальник отдела технологий бурения АО «Томскнефть» ВНК Александр Серебряков.

Бурение перестало быть консервативной отраслью и превратилось в динамично развивающееся производство, где темп задают новые методы и технологии, современное оборудование и, конечно, грамотные специалисты.

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