ЮДИ не прошли в полуфинал американского телешоу

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Томская дэнс-команда ЮДИ не прошла в полуфинал американского телешоу America's Got Talent («В Америке есть таланты»).

Команда прошла три этапа и была среди 12 участников, боровшихся за место в полуфинале. По результатам зрительского голосования ЮДИ не попали в выбранную семерку, которая прошла дальше.

«Мы сделали все, что мы хотели в первые два этапа. Это наши истории, наши номера, мы их сами придумывали, закладывали свою душу, поэтому мы и прошли до четвертьфинала. Ну а на третьем этапе правила нам диктовали продюсеры. Они сказали: «вот эту музыку вы возьмете, нам лучше знать, что больше нравится американской публике. И номер вы будете ставить не в присущей вам теме драмы, философии, а легкий и веселый». Нам пришлось работать вот в таких рамках. Мы же были на их территории, на их проекте», — отметил участник коллектива Денис Вишняк.

Он отметил, что в целом участники довольны своим номером.

«У нас не было никаких декораций, только выключенный свет. Мы старались делать шоу. И комментарии простых американских зрителей в интернете, хорошие, люди отзываются прилично, все довольны, всем нравится. И просмотров на сегодняшний день 135 тысяч, а у многих из тех, кто прошел, по 80 тысяч», - добавил Денис Вишняк.

Несмотря на то, что ЮДИ не удалось пройти дальше, от поездки у них осталось много положительных впечатлений.

«Мы бы хотели здесь поработать, выступить с туром по Америке. Все свои эмоции они не могут описать словами», — добавил Дениса, отметив, что один только факт, что ЮДИ выступали в Dolby Theatre, где проходит ежегодное вручение премии Оскар, это уже очень высокая награда для артиста.

Для ребят это уже не первый конкурс, ранее они были финалистами русской «Минуты славы» (2010 и 2017), украинской программы «Украина мае талант» (2013), британской «Britain Got Talent» (2015) и немецкой «Das Super Talent» (2016).

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