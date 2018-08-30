На Дне томича приготовят гигантскую пиццу

30 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В этом году традиционный IV Фестиваль «Вкусное местное» вновь пройдет в День томича. Он будет посвящен общей теме праздника «Город, в котором хочется жить». Посетителей фестиваля на переулке Томском ждут мастер-классы по приготовлению напитков, салатов, десертов и мороженого с использованием сибирских дикоросов, сообщает пресс-служба мэрии.

По традиции, продовольственные компании в День томича установят новые рекорды. Так, компания «Арт-Лайф» создаст огромный батончик, «Сава» обещает изготовить грандиозное панно с использованием дикоросов, «Деревенское молочко» приготовит гигантскую пиццу «Четыре сыра», а «Антонов двор» привезет огромное количество пирожного «картошка».

Всего более 20 компаний-производителей продуктов питания уже подали заявки на участие в фестивале.

Также на празднике компания «Деревенское молочко» представит новый экологический проект по сбору пластика. Сдав вторсырье, взамен можно будет получить молочные продукты от волонтеров.

На площадку фестиваля приедет звезда телесериала «Кухня» Михаил Тарабукин, чтобы поздравить горожан с Днем томича. Он пообщается с публикой и поможет повару провести кулинарный мастер-класс.

После мероприятия томичей ждут автографы и фотосессия со звездой.

Дополнительная информация о праздновании Дня томича доступна по ссылке.

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