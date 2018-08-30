Томский ТЮЗ покажет «Летопись в каракулях» по книге Наринэ Абгарян

30 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Театр юного зрителя

В Томском Театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Летопись в каракулях» петербургского режиссёра Екатерины Максимовой по книге Наринэ Абгарян «Семен Андреич: Летопись в каракулях», сообщают в театре.

Повествование книги выполнено в стиле «летописи», как её называет автор, 5-летнего мальчика — Семёна Андреича. Туда он записывает и зарисовывает свои фантазии, мысли и важные для него события. Персонажи «Летописи» — современные дети и их родители, сталкивающиеся с бытовыми насущными проблемами, в которых зритель сможет увидеть себя.

«В театре начались первые „чтения“ сценария, идёт распределение актёров. Отличительной особенностью постановки будут „ожившие рисунки“, анимированные и видео изображения, которые сделала Настя, дочь режиссёра Максимовой. С рисунками актёры будут активно взаимодействовать. В создании декораций, анимировании режиссёру помогали художник Сергей Лавор и графический дизайнер Тимофей Мокиенко. Ранее они уже работали с Максимовой, их работы „Сказ“ и „Лететь…“ были тепло встречены томичами», — сообщили в театре.

Главную роль исполнит артист театра Кирилл Фриц. Ему уже доводилось исполнять роль ребёнка в спектаклях «Лететь» и «Дети и эти».

В 2013 году режиссёр Екатерина Максимова ставила картину «Лететь...» в томском ТЮЗе. За неё она получила гран-при детского жюри, «Лучшее сценическое оформление», «Лучшее актёрское трио» — фестиваль детских спектаклей «Сибирский кот» (2014).

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