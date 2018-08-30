У томской школы появился масштабный арт-объект «Свет науки» (ФОТО)

30 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: организаторы фестиваля «Стенограффия»

Крупнейший фестиваль уличного искусства в России «Стенограффия» во второй раз прошел в Томске. В рамках фестиваля уличные художники создали просветительский арт-объект к новому учебному году.

Как сообщают организаторы, масштабный граффити-рисунок появился на фасаде трехэтажного здания на ул. Никитина, 8А, обращенном в сторону новой и передовой для региона школы «Перспектива», где будут действовать 8 классов иностранного языка, а учебный процесс выстраивается совместно с ведущими вузами Томска. Инновационная школа откроет свои двери для первого набора учеников уже 1 сентября 2018 г.

Рисунок, специально разработанный авторской командой STENOGRAFFIA с учетом особенностей локации, обыгрывает важную метафору – «свет науки», который на рисунке символизирует небесный светлый персонаж. Герой рисунка проходит сквозь окна и двери здания, отвоевывая у темноты новые пространства, и этот победивший свет пронизывает буквально все здание, показывая, что свет науки – маяк для всех ищущих, стремящихся к познанию.

Также 6-9 сентября в рамках «Стенограффии» организаторы крупнейшего в России фестиваля уличного искусства с почти десятилетним опытом преобразования городского пространства выступят с лекцией на молодежном фестивале музыки и искусства STREET VISION, где расскажут о том, как с помощью уличного искусства можно сделать мир лучше .

Впервые фестиваль «Стенограффия» прошел в Томске в прошлом году, тогда на улицах города появилось четыре масштабных стрит-арт объекта, которые уже стали знаковыми местами и точками притяжения для томичей и гостей города.

Фестиваль «Стенограффия» проходит с 2010 года и в этот раз объекты уличного искусства появятся в 10 населенных пунктах страны: в Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Омске, Ноябрьске, Муравленко, Оренбурге и поселках за полярным кругом Новый Порт и Мыс Каменный.

Более подробную информацию о «Стенограффии» вы можете получить на сайте фестиваля и на официальных страницах «Стенограффии» в социальных сетях.

Фото: организаторы фестиваля «Стенограффия»

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