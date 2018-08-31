«Панда» приглашает томичей на презентацию паназиатского меню

На правах рекламы / Фото: 31 августа 2018 // Фото: Panda.su

В понедельник, 3 сентября, в семейном ресторане «Панда» (пр.Фрунзе, 86) пройдет презентация паназиатского меню.

Гостей мероприятия ждет дегустация супа Том кха с курицей и арбузного фреша. Кроме того в ресторане будет работать фотозона в тайском стиле, веселые игры для детей, а также пройдут фотосессии.

Начало презентации в 18.00. Забронировать столик можно по телефону 900-222.

Фото: Panda.su

Тэги/темы: