Главным тренером «Томи» стал Василий Баскаков

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Сегодня, 30 августа, губернатор Томской области, президент футбольного клуба «Томь» Сергей Жвачкин провел встречу с исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Томь» Василием Баскаковым, по итогам которой утвердил специалиста в должности главного тренера команды, передает пресс-служба обладминистрации.

«Наш клуб в группе лидеров турнирной таблицы. Пять из восьми матчей парни сыграли с победой. Это говорит о том, что Василий Владимирович нашел сильные стороны команды, сплотил игроков», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Василий Баскаков хорошо известен томичам, и для меня несомненен его профессиональный рост, — добавил Сергей Жвачкин. — Надеюсь, болельщики „Томи“ мое решение поддержат, а главный тренер оправдает наши надежды».

Это решение Сергей Жвачкин принял после встречи в администрации Томской области с Василием Баскаковым, в которой приняли участие генеральный директор ФК «Томь» Татьяна Смирнова, заместитель губернатора по внутренней политики Сергей Ильиных и начальник департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области Максим Максимов.

Василий Владимирович Баскаков родился в 1962 году в Парабели. В качестве игрока выступал за томскую «Томь» и кемеровский «Кузбасс». В тренерском штабе «Томи» с 2004 года. С 30 апреля 2018 года исполняет обязанности главного тренера: в этой должности вывел томскую команду из зоны вылета ФНЛ, сохранив томичам место в чемпионате Футбольной национальной лиги.

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