Завтра в томских микрорайонах включат дополнительное освещение

31 августа 2018 / Томский Обзор

«Горсети» досрочно завершили монтаж электрооборудования и установку световых опор на 47 улицах Томска. По условиям контракта работы должны быть выполнены к середине ноября, но без малого 700 светильников загорятся уже в ближайшую субботу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты ресурсоснабжающей организации работали без выходных на всем протяжении светового дня. Сегодня сотрудники предприятия проводят тестовые работы.

На обустройство наружного освещения из городского бюджета дополнительно было выделено 40 млн рублей. Большая часть этих средств - почти 28 млн рублей, направлена на организацию уличного освещения в отдаленных микрорайонах Томска. Список объектов формировался исходя из обращений жителей к руководству города.

При обустройстве наружного освещения на томских улицах в работе были использованы наиболее эффективные материалы, светодиодные лампы нового поколения, которые позволяет сократить объем потребления электроэнергии. Результатом этой работы станет повышение уровня освещенности улиц, что, в свою очередь, способствует созданию условий для безопасного и комфортного передвижения по городу как жителей, так и автотранспорта. На многих улицах городского наружного освещения не было никогда.

Наружное освещение было обустроено на участках ул. Никитина, пер. Нижний, Шумихинский, Прохладный, Васильковый, на ул. Вьюжная, Баратынского, Кучина, (мкр. Наука), Водяная, Залоговая, Ангарская, Чапаева (участок от пр. Ленина до пер. Механический), дер. Лоскутово (ул. Октябрьская, Новая, Дорожная), ул. Ветровая, Травяная, Тенистая (пос. Степановка), пос. Залесье, пос. Просторный, ул. Блок-Пост, Кольцевой проезд и др.

Самое большое количество опор и светильников было установлено в селе Дзержинское на ул. Лесная, Совхозная, Мира, Новая – 115 опор и светильников.

Всего в уличном освещении Томска задействовано 23, 5 тыс. светильников, из них почти 2 тысячи – светодиодные, протяженность электрических сетей городского наружного освещения составляет 690 км.

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