Стрежевчанин, натравивший бойцовскую собаку на знакомого, получил год колонии

Томский Обзор / Фото: 31 августа 2018 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Суд города Стрежевого признал 38-летнего местного жителя виновным по двум статьям – умышленное причинение вреда здоровью и угроза убийством.

В марте 2018 года подсудимый в нетрезвом виде вместе со своей собакой зашел в магазин. Один из покупателей сделал замечание, что пёс бойцовской породы без намордника и поводка - началась ссора. Уже на улице подсудимый отдал команду «Фас!», в результате чего животное повалило потерпевшего на землю и стало кусать его за ноги, пока приятель подсудимого не оттащил собаку.

Спустя два месяца во время застолья у себя дома подсудимый, вновь в состоянии опьянения, по неизвестной причине набросился на своего знакомого с ножом.

«Подсудимый схватил со стола нож и, надавливая им на шею потерпевшего, пригрозил, что убьет его, перерезав горло. При этом потерпевший реально опасался за свою жизнь, поскольку хорошо знал вспыльчивый характер хозяина дома», - сообщает облпрокуратура.

Подсудимый признал вину только в первом инциденте, извинившись перед потерпевшим, на которого натравил собаку. В угрозе убийством же он себя виновным не признал и заявил, что это клевета. Однако мужчина уже имел непогашенную судимость и условное осуждение за прошлые деяния. Суд указал на криминальную направленность обвиняемого и признал его виновным в обоих преступлениях. Мужчину приговорили к году колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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