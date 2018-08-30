Пожилая женщина выпала из маршрутки в Томске

Томский Обзор / Фото: 31 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 30 августа, в Томске при падении из маршрутного автобуса пострадала 79-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.40 на пр.Мира. По предварительным данным, 32-летний водитель автобуса не убедился в безопасности, когда начал отъезжать от остановочного комплекса. В результате женщина-пассажир, выходившая из маршрутки, упала.

С травмами пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

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