В Томской области предотвратили незаконную рубку на 13 млн рублей

31 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Прокуратура Тегульдетского района

Лесничего одного из лесничеств Тегульдетского района уличили в превышении должностных полномочий. Из-за этого могла быть допущена незаконная вырубка здоровых деревьев под видом больных, сообщает районная прокуратура.

В ходе проверки выяснилось, что в 2017 году участковый лесничий, который не проводил лесопатологическое обследование лесного участка площадью 19,7 га, подписал акт обследования с недостоверными сведениями о таксационных характеристиках лесных насаждений, их санитарном состоянии. Так, несмотря на преобладание на указанном лесном участке деревьев породы «сосна» (более 70%), в акте говорилось, что на больше части участка растут берёзы. Таким образом произошло почти двукратное занижение сведений о запасах древесины на 1 га. Кроме того, в акте содержался вывод о необходимости проведения сплошной санитарной рубки на площади 19,7 га.

Также на основании акта был заключен договор купли-продажи лесных насаждений, в случае исполнения которого была бы осуществлена незаконная рубка берёз и сосен в объёмах, превышающих 3400 кубических метров. В таком случае ущерб от незаконной рубки превысил бы 13 млн рублей. Однако благодаря своевременному вмешательству прокуратуры содержащий недостоверные сведения акт отменён, договор купли-продажи лесных насаждений на указанном участке расторгнут.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства). Во время расследования обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тегульдетский районный суд.

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