Томским абонентам МТС больше не надо платить за входящие звонки в поездках по России
31 августа 2018 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Pixabay.com
МТС объявляет об отмене платы за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге.
С 30 августа 2018 года на всех популярных тарифах входящие вызовы в поездках по России в сети МТС стали бесплатными. Это касается как действующих, так и архивных тарифов.
На тарифах, которые пользуются минимальной популярностью, внутрисетевой роуминг будет отменен в сентябре. Мобильный интернет при путешествии по стране по-прежнему работает без доплат.
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