Томским абонентам МТС больше не надо платить за входящие звонки в поездках по России

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 31 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

МТС объявляет об отмене платы за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге.

С 30 августа 2018 года на всех популярных тарифах входящие вызовы в поездках по России в сети МТС стали бесплатными. Это касается как действующих, так и архивных тарифов.

На тарифах, которые пользуются минимальной популярностью, внутрисетевой роуминг будет отменен в сентябре. Мобильный интернет при путешествии по стране по-прежнему работает без доплат.

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