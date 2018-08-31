Россельхознадзор незаконно изъял груши и томаты у стрежевского предпринимателя

Томский Обзор / Фото: 31 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Предприниматель из Стрежевого придя в свой магазин не досчиталась двух ящиков томатов и двух ящиков груш на общую сумму 13 тыс. рублей. Накануне представители местного Управления Россельхознадзора изъяли якобы санкционный товар в отсутствие владельца, сообщает пресс-секретарь Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области.

В акте представитель Россельхознадзора указал, что страна происхождения груш — Польша, томатов — Турция. Изъятый товар был уничтожен на полигоне твердых бытовых отходов Стрежевого. Предприниматель обратилась к Уполномоченному и сообщила, что не получала распоряжения о проведении проверки. Кроме того, один из ящиков был изъят из ее кабинета в ее отсутствие.

На запрос Уполномоченного Россельхознадзор по Томской области сообщил, что изъятие продукции было проведено в рамках постоянного контроля за оборотом сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу и реализации на территории РФ, в соответствии с указом Президента.

«Визит проверяющих был незаконным. Проверка должна проводиться в соответствии с 294 Федеральным законом. То есть, должен быть издан приказ о проведении проверки, предприниматель должен быть уведомлен, проверочные мероприятия должны проводиться в его присутствии. Эти требования не были соблюдены. Указ Президента вводит санкции, но не является основанием для проведения проверки без соблюдения требований 294 ФЗ. Кроме того, проверяющие не запросили у предпринимателя документы, в частности, товарные накладные, чтобы удостовериться в происхождении товара. Информация об этом была взята с маркировки на ящиках», — говорит бизнес-омбудсмен Томской области Валерий Падерин.

Уполномоченный обратился в Прокуратуру Томской области, которая провела проверку деятельности регионального Управления Россельхознадзора и установив, что товар был изъят незаконно, с нарушением 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении Государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», внесла ведомству представление.

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