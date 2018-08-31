Томские вузы вошли в топ-15 первого рейтинга университетов Евразийского региона

31 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

THE впервые опубликовал рейтинг университетов Евразийского региона. Рейтинг основан на общем рейтинге THE 2017 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего в рейтинг вошли 74 университета, 27 из них — из России. При составлении рейтинга были проанализированы университеты из 16 стран. ТПУ в рейтинге занял третье место, ТГУ — 14-ю позицию.

Составители рейтинга анализируют деятельность вузов по 13 критериям, среди которых международная студенческая и преподавательская мобильность, количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований, вклад в инновации, цитируемость научных статей, уровень образовательных услуг и др.

Евразийский регион охватывает Афганистан, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Казахстан, Киргизию, Монголию, Молдавию, Россию, Таджикистан, Турцию, Туркменистан, Украину и Узбекистан.

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