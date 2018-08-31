В Томске мужчина изнасиловал девушку через 10 дней после освобождения из тюрьмы

Томский Обзор / Фото: 31 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Полицейские задержали сельского жителя, подозреваемого в изнасиловании девушки в Томске, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, преступление произошло ранним утром 26 августа в районе ул.Мокрушина. Здесь неизвестный напал на девушку и изнасиловал. Позже следователям и полицейским удалось найти подозреваемого. Им оказался 27-летний сельский житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за изнасилование, и проживавший без регистрации в Томске.

«Мужчина освободился из мест лишения свободы в августе 2018 года, за десять дней до совершения указанного преступления. При задержании он дал признательные показания, которые подтвердил при проверке на месте», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 К РФ (изнасилование). В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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