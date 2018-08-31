Томичей приглашают на благотворительную гаражную распродажу
31 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
В субботу и воскресенье, 1 и 2 сентября, в Томске во дворе ветеринарной клиники VETHelp (ул. 79 Гвардейской дивизии, 21/1) пройдет «Гаражная ZООраспродажа», сообщают организаторы.
Гости мероприятия смогут купить как новые вещи еще с бирками, так и б/у, но в отличном состоянии. Все вырученные средства передадут зоозащитным организациям Томска.
На распродажу принимаются:
- учебники, литература из списка, канцтовары, товары для творчества;
- верхняя одежда, свитера, шарфы, шапки, обувь, сумки;
- парфюмерия, косметика, украшения, приятные мелочи;
- зонты и товары для спорта и отдыха;
- лоты для коллекционеров, огромное количество мягких игрушек, товары для животных;
- бытовая техника и товары для дома;
Также гостей распродажи ждет фотосессия с питомцами зоозащитных организаций, конкурс детского рисунка, чаепитие, а еще можно просто так принести подарки подопечным приютов.
Распродажа пройдет с 12.00 до 18.00.
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