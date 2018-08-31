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Томичей приглашают на благотворительную гаражную распродажу

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В субботу и воскресенье, 1 и 2 сентября, в Томске во дворе ветеринарной клиники VETHelp (ул. 79 Гвардейской дивизии, 21/1) пройдет «Гаражная ZООраспродажа», сообщают организаторы.

Гости мероприятия смогут купить как новые вещи еще с бирками, так и б/у, но в отличном состоянии. Все вырученные средства передадут зоозащитным организациям Томска.

На распродажу принимаются:

Также гостей распродажи ждет фотосессия с питомцами зоозащитных организаций, конкурс детского рисунка, чаепитие, а еще можно просто так принести подарки подопечным приютов.

Распродажа пройдет с 12.00 до 18.00.

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