В Томской области пройдет «Праздник гриба»

31 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Департамент по культуре и туризму Томской области

В воскресенье, 2 августа, на живописном берегу озера Токовое в селе Молчаново пройдет V межрайонный фестиваль «Праздник гриба» развернется, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

На фестивале выступят творческие коллективы Молчановского, Кривошеинского, Томского, Шегарского и Чаинского районов. Гостей праздника ждут народные игры, забавы, флэш-моб «Самый большой гриб области», акция «Грибная охота», «Грибной батл» и мастер-классы.

Во время фестиваля будут работать выставочные, игровые, развлекательные, торговые площадки, фотозоны и тематические площадки: «Шаманское урочище», «Русская банька», «Веселая галушка», «Чайная веранда», «Разносол», «Мукомольня», «Молодежка», «Танц-драйв».

Зрелищными обещают стать спортивные площадки «Богатырская вольница», где пройдут состязания «Грибоброс», «Грибное сумо» и «Лодочная эстафета» на озере.

На фестивале будут организованы сразу нескольких «грибных» конкурсов — на лучший костюм гриба, лучший символ праздника (изготовление гриба из любых материалов), лучшее оформление полянки на территории проведения фестиваля и лучший фото/видеорепортаж с праздника, который участники размещают в группах мероприятия в соцсетях.

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