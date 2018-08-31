Томские альпинисты отличились на чемпионате Сибири (ФОТО)

31 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Елена Темерева

В минувшие выходные, 25-26 августа, на красноярских Столбах прошел чемпионат СФО по альпинизму в скальном классе, где томские спортсмены заняли второе место, сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

В чемпионате приняли участие 15 команд по 2 человека в мужском зачете и 6 в женском. Спортсмены приехали из Красноярского края, Кемеровской, Томской и Новосибирской областей.

«Погода благоволила альпинистам и создавала полное ощущение, что лето не собирается сдаваться – плюс 28 оба дня и ни капли осадков!», — рассказал Иван Темерев, который представлял Томскую область вместе с сыном Владиславом.

Организаторы предложили для прохождения около 80 маршрутов от 15 до 100 метров. Каждый оценен в зависимости от уровня сложности лазания. Победа присуждалась команде, прошедшей большее количество маршрутов.

«Победители старта - молодые красноярские спортсмены сразу же ушли в отрыв, и продолжали набирать баллы со «скоростью звука» – оставалось только завидовать их подготовке и мотивации. Нам удалось более менее разогнаться только во второй день, но силы уже были изрядно потрачены на маршрутах до этого, — отметил Иван Темерев. — В упорной борьбе в первую очередь с собой – с болью в мышцах, со стертой кожей на пальцах, с ободранными об острые гранитные щели ногами, нам удалось с минимальным преимуществом по баллам стать вторыми. Это приятный результат. Однако, всегда хочется видеть на Столбах больше томских спортсменов».

Победителями же стали Игорь Волков и Алексей Дмитриев. На третьем месте Иван Колпаков и Евгений Корулин из Красноярска. У женщин весь пьедестал заняли спортсменки из Красноярска.

Фото: Елена Темерева

Тэги/темы: