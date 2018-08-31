Малая планета получила имя Tomskuniver в честь 140-летия ТГУ

Томский Обзор / Фото: 31 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Малая планета из главного пояса астероидов получила имя Tomskuniver в честь Томского государственного университета. Так выпускники ТГУ – астрономы и механики – поздравили университет со 140-летием. Свидетельство, подтверждающее наименование астероида, вручили руководству вуза сегодня на торжественном ученом совете, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Именем ТГУ назван небольшой (его диаметр всего около 2 км), но надежный астероид главного пояса с хорошо определенной орбитой. Наименование астероидов – не слишком распространенное явление, должна быть очень веская причина, чтобы Международный астрономический союз (МАС) присвоил малой планете имя», – рассказывает профессор Татьяна Бордовицына, выпускница ММФ и автор идеи присвоения имени ТГУ астероиду.

Малая планета Tomskuniver была официально открыта 6 февраля 2010 года астрономом-любителем Тимуром Крячко на Зеленчукской станции Казанского государственного университета. После определения орбиты автор открытия провел поиск по базе данных международного центра малых планет и оказалось, что у этого объекта имеются и более ранние разрозненные наблюдения, полученные на разных обсерваториях мира. Это позволило построить более точную орбиту астероида.

По правилам МАС, присуждать имя планетам можно только по заявке первооткрывателя и на основании решения Комитета по наименованию малых планет. Выпускники ТГУ по совету сотрудников Института прикладной астрономии РАН обратились к Тимуру Крячко, и он согласился, что Tomskuniver – достойное имя для найденного им астероида. Согласились с этим и члены Комитета по наименованиям МАС, каждый из которых совершенно независимо друг от друга проголосовал «за».

«Хотелось показать, что университет – это явление космического масштаба по влиянию на судьбы людей и развитие общества, это во-первых. А во-вторых, наших выпускников, имеющих дело с космическими объектами, очень много, и им эта идея пришлась по вкусу, и механизм ее реализации им был понятен», – поделилась еще один автор идеи, выпускница ММФ ТГУ Евгения Игнатенко.

Свидетельство о присуждении астероиду имени Tomskuniver будет храниться в кабинете ректора ТГУ. В документе представлено и официальное заявление МАС: «Томский государственный университет – признанный центр образования и науки. Он был основан 28 мая 1878 года декретом российского императора Александра II и стал первым университетом в азиатской части России».

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