«Томь» обыграла «СКА-Хабаровск» в домашнем матче

Томский Обзор / Фото: 3 сентября 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 1 сентября, в Томске прошел матч 9-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 между «Томью» и ФК «СКА-Хабаровск», сообщается на сайте томского клуба.

Хозяева поля открыли счет на 3-й минуте матча. Автором первого гола стал Илья Кузьмичев. На 33-й минуте гости сумели сравнять счет, когда после подачи с Штрафного Николай Зайцев забил головой.

Во втором тайме томичи сумели отыграться. На 49-й минуте матча Илья Кухарчук вновь вывел хозяев поля вперед. Позже, на 72-й минуте, после розыгрыша углового Олег Шалаев увеличил отрыв томской команды. Автором последнего гола во встрече стал Александр Стапец. В результате матч закончился со счетом 4:1.

Следующий матч томская команда 8 сентября в Саранске, где встретится с местной «Мордовией».

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