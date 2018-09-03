Через две недели часть домов в районе Пушкинской развязки в Томске останется без воды
3 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В ночь с 17 на 18 сентября в Томске ожидается отключение воды в районе Пушкинской развязки, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
Отключение связано с подключением нового участка водовода. На время проведения работ, с 23.00 17 сентября до 6.00 18 сентября без воды останутся дома, расположенные по адресам:
- ул.Железнодорожная, 3,5,7,7а,9,11;
- ул.Пушкина, 52в,52е,54/1 стр.1;
- ул.Транспортная, 2,2б,4,4а,4/1,3.
ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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