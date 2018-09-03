Трехметровую пиццу «4 сыра» приготовит компания «Деревенское молочко» на День томича

На правах рекламы / Фото: 3 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

«Удивлять томичей стало нашей хорошей традицией» комментирует предстоящий рекорд Артем Багреев директор ООО Деревенское молочко».

«Два года назад около тысячи томичей смогли попробовать гигантский бутерброд в виде герба города с нашей сибирской моцареллой, а в этом году пиццу мы порежем на 1600 кусочков, приходите дегустировать!», — сообщил Артем Багреев.

Чтобы получить кусок пиццы-рекордсмена необходимо будет ответить на вопросы о компании «Деревенское молочко» Испечет пиццу шеф повар студии «Хорошая кухня». Для приготовления пиццы будет использовано 4 вида сыра, которые уже более трех лет выпускает компания «Деревенское молочко». Основой станет, конечно же моцарелла, также в состав войдет сулугуни, рикотта и брынза. В перспективе «Хорошая кухня» планирует проводить мастер классы по приготовлению гигантских пицц, так как считают, что если вы хотите удивить друзей необычным блюдом, вам непременно стоит приготовить «огромную пиццу».

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