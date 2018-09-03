Трехметровую пиццу «4 сыра» приготовит компания «Деревенское молочко» на День томича
«Удивлять томичей стало нашей хорошей традицией» комментирует предстоящий рекорд Артем Багреев директор ООО Деревенское молочко».
«Два года назад около тысячи томичей смогли попробовать гигантский бутерброд в виде герба города с нашей сибирской моцареллой, а в этом году пиццу мы порежем на 1600 кусочков, приходите дегустировать!», — сообщил Артем Багреев.
Чтобы получить кусок пиццы-рекордсмена необходимо будет ответить на вопросы о компании «Деревенское молочко» Испечет пиццу шеф повар студии «Хорошая кухня». Для приготовления пиццы будет использовано 4 вида сыра, которые уже более трех лет выпускает компания «Деревенское молочко». Основой станет, конечно же моцарелла, также в состав войдет сулугуни, рикотта и брынза. В перспективе «Хорошая кухня» планирует проводить мастер классы по приготовлению гигантских пицц, так как считают, что если вы хотите удивить друзей необычным блюдом, вам непременно стоит приготовить «огромную пиццу».