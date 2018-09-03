Томичам предлагают обменять пластик на йогурты и сыр

3 сентября 2018 / На правах рекламы / Фото: «Деревенское молочко»

На протяжении 2018 года компания «Деревенское молочко» реализовала несколько экологических проектов, направленных на раздельный сбор пластика.

«Финальным аккордом станет установка специализированного контейнера для сбора пластика на Белом озере, а презентацию этого социально значимого объекта мы проведем на площади Ново-Cоборной в День томича. Рядом будут работать волонтеры от объединения «Зеленый луч» и детского технопарка «Кванториум», — агитирует томичей Артем Багреев директор ООО «Деревенское молочко».

По его словам, волонтеры будут вести разъяснительную работу, как надо и, как не надо сдавать пластик.

«Приносите свой чистый пластик (пластиковые бутылки и крышки) на Ново-Соборную 8 и 9 сентября и получайте реальные бонусы за свое правильное отношение к природе. Мы взвесим все, что вы принесете и выдадим вкусные награды», — добавил Артем Багреев.

Подробная таблица бонусов будет опубликована в группах в социальных сетях.

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