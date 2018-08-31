Неопытный водитель утонул в Томской области

Томский Обзор / Фото: 3 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В ночь на воскресенье, 2 сентября, в Томской области «Лада - 211540» опрокинулась в водоем и утонула, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 5.00 на 10 километре трассы Каргасок – Средний Васюган. По предварительным данным, 36-летний водитель утратил контроль над транспортным средством, из-за чего автомобиль съехал с проезжей части в левый кювет, опрокинулся в водоем и затонул. Водитель погиб на месте происшествия.

Два пассажира, находившиеся в автомобиле – 26-летняя женщина и 27-летний мужчина в ДТП не пострадали. Водительский стаж мужчины, управлявшего автомобилем – пять месяцев.

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