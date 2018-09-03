На днях в Томской области ожидаются заморозки
3 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В ближайшие дни, 4-6 сентября, в Томской области ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«По Томской области при прояснении ожидаются заморозки до 0…– 4° С», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур. Населению рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности.
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